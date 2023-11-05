Глава КС Зорькин заявил о невозможности нового железного занавеса в России

Россия не нуждается в выстраивании нового железного занавеса, потому что он нанесет вред стране. Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на выставке-форуме «Россия», сообщил ТАСС.
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