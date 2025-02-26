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Айгөл Бариева: «Сәхнәгә тартылмыйм, дип әйтеп булмый...»

Айгөл Бариева: «Сәхнәгә тартылмыйм, дип әйтеп булмый...»

Дингә килү сәбәпле тулысынча имиджын да, иҗатын да үзгәрткән Айгөл Бариеваның хәлләрен белештек.Айгөл Нәбиуллинаның юбилей кичәсендә Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бариева да катнашты – шунда очраштык.

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