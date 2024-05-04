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Госдеп: США и России надо поддерживать сотрудничество по вопросам космоса

Госдеп: США и России надо поддерживать сотрудничество по вопросам космоса

России и США нужно поддерживать сотрудничество в космической отрасли. Об этом заявила  помощница главы Госдепа Мэллори Стюарт в ходе своей речи на мероприятии Центра международных стратегических исследований, ее слова передало РИА «Новости».

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