Белоусов проверил готовность Новосибирского ВВКУ

Министр обороны Андрей Белоусов проверил готовность Новосибирского высшего военного командного училища к началу учебного года.
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