Только те, кто ходил в школу в СССР, знают значение этих двух слов: что такое «Пионерская зорька»

Легендарная передача!Сегодня выражение «Пионерская зорька» почти ничего не говорит молодым людям. Но в Советском Союзе эти два слова знали все — от первоклассников до старшеклассников.
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