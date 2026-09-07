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Только те, кто ходил в школу в СССР, знают значение этих двух слов: что такое «Пионерская зорька»

Только те, кто ходил в школу в СССР, знают значение этих двух слов: что такое «Пионерская зорька»

Легендарная передача!Сегодня выражение «Пионерская зорька» почти ничего не говорит молодым людям. Но в Советском Союзе эти два слова знали все — от первоклассников до старшеклассников.

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