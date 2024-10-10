Quinnipiac University: Трамп опережает Харрис в Мичигане и Висконсине

Опрос проводился с 3 по 7 октября Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп опережает его соперницу от демократической партии Камалу Харрис в двух колеблющихся штатах Мичигане и Висконсине, следует из опроса, который был проведен Quinnipiac University.