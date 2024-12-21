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Светлые образы межнациональной дружбы "чтобы побеждать в "информационной войне"

Светлые образы межнациональной дружбы "чтобы побеждать в "информационной войне"

Народ начал откликаться на предложение Сергея Кириенко  придумывать примеры межнациональной дружбы и воплощать их в медийных образах.

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Комментарии
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Астон Мартин
Крокус и события в нем  - мигранты , в итк под Волгоградом , захват заложников  - мигранты , убийство Кириллова и его помощника - мигрант ... это железные  факты а не придуманные истории ...🥸
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7 час.
Александр Зубков
Кто выбирает этих затулиных и то чьего имени они несут эту ахинею?
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3 час.
Н
Наталья
Там же не один затулло за мигрантов горой!! Там их РАТЬ!! Затулло больше всех болтает ( наверное, на свою голову)...
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1 час.

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