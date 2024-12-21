Светлые образы межнациональной дружбы "чтобы побеждать в "информационной войне"

Астон Мартин Крокус и события в нем - мигранты , в итк под Волгоградом , захват заложников - мигранты , убийство Кириллова и его помощника - мигрант ... это железные факты а не придуманные истории ...🥸

Александр Зубков Кто выбирает этих затулиных и то чьего имени они несут эту ахинею?