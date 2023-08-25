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Эрмосо о поцелуе с главой RFEF Рубиалесом: «Чувствовала себя жертвой неприемлемого сексистского поступка. На меня постоянно давили, чтобы я выпустила оправдывающее Луиса заявление»

Эрмосо о поцелуе с главой RFEF Рубиалесом: «Чувствовала себя жертвой неприемлемого сексистского поступка. На меня постоянно давили, чтобы я выпустила оправдывающее Луиса заявление»

«После достижения одной из самых важных целей в моей спортивной карьере и нескольких дней осмысления я хочу от души поблагодарить моих партнеров по команде, болельщиков, подписчиков, СМИ и всех, кто помог сбыться этой мечте.

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