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"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске

"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ Отступая, Вооруженные силы Украины уничтожают в Дзержинске все постройки, в том числе те, в которых от обстрелов прячутся мирные жители, чтобы войска России не имели возможности закрепиться на местности.

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