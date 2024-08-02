"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ Отступая, Вооруженные силы Украины уничтожают в Дзержинске все постройки, в том числе те, в которых от обстрелов прячутся мирные жители, чтобы войска России не имели возможности закрепиться на местности.