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Библиотечная котовасия.

Библиотечная котовасия.

1 марта - это не только первый день весны, но и замечательный праздник - Всемирный день кошек. Этому празднику было посвящено познавательное развлечение ´Библиотечная котовасия´, которое состоялось в городской библиотеке №16 для учащихся первых классов ГУО ´ Средняя школа №28 г.

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