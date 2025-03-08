1 марта - это не только первый день весны, но и замечательный праздник - Всемирный день кошек. Этому празднику было посвящено познавательное развлечение ´Библиотечная котовасия´, которое состоялось в городской библиотеке №16 для учащихся первых классов ГУО ´ Средняя школа №28 г.