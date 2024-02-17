Путешественник, дуэлянт и шулер — кто такой Федор Толстой-Американец

17 февраля 1782 года родился Федор Толстой-Американец. Он ходил в кругосветное путешествие, сражался со шведами и Наполеоном, любил татуировки и выпивку, был карточным шулером, убил 11 человек на дуэлях и даже сосватал Пушкина Гончаровой.