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А нужно сразу обозначить правила игры....

Текст      дня.Если ликвидировать террориста (или предателя) в другой стране, то отношения с этой страной могут испортиться.

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