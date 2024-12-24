Маты, сопли и поножовщина: как прошел 2024 год для губернаторов

Завершающийся 2024 год был непростым для российских губернаторов. Одни провалили отопительный сезон, у других арестовали зама, но еще больше не повезло тем, кто в ненужный момент попал в объектив видеокамеры, и теперь все их заслуги будут забыты из-за козявки или сказанного на эмоциях бранного слова.
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