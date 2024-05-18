Полицейские в Королёве задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт более 500 таблеток МДМА

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.о. Королёв в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.
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