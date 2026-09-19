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В России предложили наказывать агрессоров за травлю матерей-одиночек в сети

В России предложили наказывать агрессоров за травлю матерей-одиночек в сети

На круглом столе в Госдуме обсуждались поправки в УК РФ против дискриминации по семейному положению В Государственной думе состоялся экспертный круглый стол, посвященный защите матерей‑одиночек и совершенствованию алиментного законодательства.

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