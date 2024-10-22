Ух ты, сегодня можно ОРАТЬ в интернете, а когда вам скажут: "Ну чего орешь-то?" вы можете ответить: "Отмечаю День клавиши CAPS LOCK" – и все, никаких претензий.
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Ух ты, сегодня можно ОРАТЬ в интернете, а когда вам скажут: "Ну чего орешь-то?" вы можете ответить: "Отмечаю День клавиши CAPS LOCK" – и все, никаких претензий.