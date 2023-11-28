Смоленск 2.0
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Правоохранители отреагировали на серийную живодёрку в Смоленске

Правоохранители отреагировали на серийную живодёрку в Смоленске

«24 погибли.» Неравнодушные смоляне вместе с силовиком сумели пробраться в жилище измывавшейся над питомцами горожанки Региональное управление министерства внутренних дел РФ прокомментировало сообщения о действующей в Смоленске серийной живодёрке, жертвами которой стали 24 домашних животных.

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