Правоохранители отреагировали на серийную живодёрку в Смоленске

«24 погибли.» Неравнодушные смоляне вместе с силовиком сумели пробраться в жилище измывавшейся над питомцами горожанки Региональное управление министерства внутренних дел РФ прокомментировало сообщения о действующей в Смоленске серийной живодёрке, жертвами которой стали 24 домашних животных.