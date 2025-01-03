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«Я не зря тебя рожала»: Ксения Собчак поделилась трогательным видео с сыном

«Я не зря тебя рожала»: Ксения Собчак поделилась трогательным видео с сыном

Праздничные выходные Ксения Собчак решила отметить в мамином доме. Звезда отечественного шоу-бизнеса вместе с сыном приехала в родные пенаты — в северную столицу России.

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