Калужская область готовится к сильным ливням и грозам в выходные

В предстоящие выходные регионы Центральной России столкнутся с резким ухудшением погодных условий. Калужская область ожидает сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и ветром, скорость которого может достигать 20 метров в секунду.
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