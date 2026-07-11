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FiNE NEWS

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Калужская область готовится к сильным ливням и грозам в выходные

В предстоящие выходные регионы Центральной России столкнутся с резким ухудшением погодных условий. Калужская область ожидает сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и ветром, скорость которого может достигать 20 метров в секунду.

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