В Пенсильвании товарный поезд сошёл с рельсов и рухнул в реку

Сошедшие с рельсов поезда в Пенсильвании. Обложка © Х / Junior Garnett В американском штате Пенсильвания с рельсов сошли три грузовых поезда, в результате чего два локомотива оказались в реке недалеко от города Лоуэр-Сокон.
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