«Чем больше, тем лучше»: Валерия рассказала, сколько хочет внуков

Российская певица Валерия рассказала, что хочет много внуков. Ее слова приводит Пятый канал. Как призналась артистка, она живет неподалеку от своего сына Арсения, поэтому у нее есть возможность регулярно навещать свою внучку Селин.
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