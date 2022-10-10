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Французы часами ищут автозаправки с наличием бензина и дизтоплива

Французы часами ищут автозаправки с наличием бензина и дизтоплива

Как передаёт французский телевизионный канал BFM TV, у французов возникли большие проблемы с заправкой своих авто, так как значительное количество АЗС в стране закрылось, а на работающих наблюдается сильный дефицит горючего.

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