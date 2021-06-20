Мусорная реформа - платить придётся и за квартиру, и за дачу. Народ опять обманули.

Полтора года назад в нашей деревне начали вывозить мусор. Сначала мусорная машина просто приезжала, гудела у каждого дома и люди выносили мусорные мешки.
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