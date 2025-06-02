Поистине чёрный день для России. У нас и ранее бывали громкие поражения и это встанет в один ряд с ними.
Это не самолёты горят, это авторитет России горит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
что бы убить гидру гидре отрубают голову ...по другому не получится ...
Ответить
51 мин.
Андрей Шурканцев
Так у гидры вместо отрубленной две появлялось... . Ты ничего с процессом не напутал или забыл?
Ответить
12 мин.
Андрей Шурканцев
Давайте в начале публично воздадим по заслугам, ну хотя бы тем, кто допустил сдачу Курщины, а уж потом будем про авторитет рассуждать.
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии