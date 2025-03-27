Пожар в частном доме унёс жизни четырёх человек под Иркутском Уничтоженный огнём дом. Обложка © ГУ МЧС России по Иркутской области Частный срубовой дом загорелся в деревне Податовская Иркутской области ранним утром 27 марта по местному времени.