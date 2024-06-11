ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Дмитрий Власкин: Пришлось подраться с режиссёром!

Дмитрий Власкин: Пришлось подраться с режиссёром!

Актёр рассказал о съёмках «Такси под прикрытием», о памятных ролях и о жене В фильмографии Дмитрия Власкина более 30 кинопроектов, он известен зрителям по сериалам «Физрук», «Созвездие Стрельца», «Эластико», «Молодёжка», «Хозяйка горы», «Чикатило», «Сама виновата?».

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