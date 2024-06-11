Дмитрий Власкин: Пришлось подраться с режиссёром!

Актёр рассказал о съёмках «Такси под прикрытием», о памятных ролях и о жене В фильмографии Дмитрия Власкина более 30 кинопроектов, он известен зрителям по сериалам «Физрук», «Созвездие Стрельца», «Эластико», «Молодёжка», «Хозяйка горы», «Чикатило», «Сама виновата?».