Дмитрий Власкин: Пришлось подраться с режиссёром!

Актёр рассказал о съёмках «Такси под прикрытием», о памятных ролях и о жене В фильмографии Дмитрия Власкина более 30 кинопроектов, он известен зрителям по сериалам «Физрук», «Созвездие Стрельца», «Эластико», «Молодёжка», «Хозяйка горы», «Чикатило», «Сама виновата?».
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