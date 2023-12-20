На север – к теплу: южноуральцы стали чаще посещать термальные источники соседей

Челябинцы вошли топ-10 самых активных посетителей термальных курортов. Южноуральцы стали больше путешествовать по Уралу, наиболее притягательными локациями в осенне-зимний период стали горячие минеральные источники в соседнем регионе.
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