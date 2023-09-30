Красота четырех времен года на маленьком финском острове Долгий Камень

Яни Илинампа (Jani Ylinampa) — фотограф из Рованиеми, что в финской Лапландии. Вот уже 15 лет он снимает природу, и его по праву можно назвать мастером пейзажей: он виртуозно документирует красоту пляшущих полярных сияний, захватывающих дух закатов, живописных лесов, водоемов и других природных чудес сурового лапландского края.