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Красота четырех времен года на маленьком финском острове Долгий Камень

Красота четырех времен года на маленьком финском острове Долгий Камень

Яни Илинампа (Jani Ylinampa) — фотограф из Рованиеми, что в финской Лапландии. Вот уже 15 лет он снимает природу, и его по праву можно назвать мастером пейзажей: он виртуозно документирует красоту пляшущих полярных сияний, захватывающих дух закатов, живописных лесов, водоемов и других природных чудес сурового лапландского края.

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