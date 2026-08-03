Успенский пост: в Церкви назвали его более строгим, чем Великий

Священники Русской Православной Церкви назвали пост, который является более строгим, чем Великий.По данным ИА ЕЛЬ, священники Русской Православной Церкви считают Успенский пост более строгим по сравнению с Великим, несмотря на его небольшую продолжительность.
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