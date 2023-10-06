Свекровь рьяно копит себе на похороны, а живет за наш счет

Вера Федорова Дело-то не в том, сколько она берёт денег, а то что она их, вообще-то, на эти цели не должна брать. и остаётся вопрос, почему она за всю жизнь не отложила на так называемый "чёрный день". Собственно, у каждого человека, на мой взгляд, должна быть подушка безопасности. Да и так...мало ли что может произойти: выйдет из строя холодильник, телевизор...

А Александр24 Но мы же не знаем всей подоплёки этой истории. А вдруг она всю жизнь, пока были силы, помогала сыну в его семейной жизни? Невестка разве об этом расскажет? А, выйдя на пенсию, свекровь вдруг увидела не очень благоприятную перспективу своей дальнейшей жизни и спохватилась. Нельзя обсуждать проблему, выслушав одну, при том очень заинтересованную, сторону.