Мама мужа, Татьяна Николаевна, второй год копит себе на похороны. С энтузиазмом так копит, будто ей уже дату объявили.
Свекровь рьяно копит себе на похороны, а живет за наш счет
Комментарии
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Вера Федорова
Дело-то не в том, сколько она берёт денег, а то что она их, вообще-то, на эти цели не должна брать. и остаётся вопрос, почему она за всю жизнь не отложила на так называемый "чёрный день". Собственно, у каждого человека, на мой взгляд, должна быть подушка безопасности. Да и так...мало ли что может произойти: выйдет из строя холодильник, телевизор...
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2 час.
А
Александр24
Но мы же не знаем всей подоплёки этой истории. А вдруг она всю жизнь, пока были силы, помогала сыну в его семейной жизни? Невестка разве об этом расскажет? А, выйдя на пенсию, свекровь вдруг увидела не очень благоприятную перспективу своей дальнейшей жизни и спохватилась. Нельзя обсуждать проблему, выслушав одну, при том очень заинтересованную, сторону.
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2 час.
Вера Федорова
"Кто говорит,тот и прав"- есть такая поговорка. Да, такие посты всегда сложно обсуждать,- мы же не видим и не слышим другую сторону. Нравится нам автор, невестка, или нет, факты говорят за себя: мать берёт у них деньги. Не на житьё, заметим, а на последний день. Который, кстати, неизвестно, у кого он наступит быстрее....Жизнь, она такая сложная. А отдавать все деньги, не оставляя себе ни копейки на завтрашний день, даже сыну, это абсурдно.
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2 час.
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