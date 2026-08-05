Полковник оценил последствия ударов ВС России по целям в Киеве

Уничтожение российскими войсками логистических центров на Украине с беспилотниками и комплектующими для них снижает мощь Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ставит перед ними невыполнимые задачи, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.