Полковник оценил последствия ударов ВС России по целям в Киеве

Уничтожение российскими войсками логистических центров на Украине с беспилотниками и комплектующими для них снижает мощь Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ставит перед ними невыполнимые задачи, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии