Замглавы фракции КПРФ Коломейцев: “Повышенные налоги не вернут уехавших”

Первый замглавы фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев не поддерживает инициативу обложить дополнительными налогами людей, работающих за пределами России, считая, что это не вернет их обратно и не будет способствовать развитию патриотизма.
Первый замглавы фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев не поддерживает инициативу обложить дополнительными налогами людей, работающих за пределами России, считая, что это не вернет их обратно и не будет способствовать развитию патриотизма.
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