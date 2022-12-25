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Замглавы фракции КПРФ Коломейцев: “Повышенные налоги не вернут уехавших”

Замглавы фракции КПРФ Коломейцев: “Повышенные налоги не вернут уехавших”

Первый замглавы фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев не поддерживает инициативу обложить дополнительными налогами людей, работающих за пределами России, считая, что это не вернет их обратно и не будет способствовать развитию патриотизма.

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