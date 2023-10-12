Подростка, пропавшего в Акмолинской области нашли в Алматы

Девочка-подросток сбежала в южную столицу из Акмолинской области, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции региона, оперативники нашли без вести пропавшую жительницу села Коянды, 2008 года рождения, в южной столице.
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