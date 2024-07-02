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Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века

Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века

REUTERS/Kai Pfaffenbach Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных команд, сообщает Sofascore в социальной сети X.

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