Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века

REUTERS/Kai Pfaffenbach Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных команд, сообщает Sofascore в социальной сети X.
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