Глава МИД Франции Барро призвал к ответным мерам на торговые пошлины США

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1 заявил, что Париж призывает Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из Евросоюза президентом США Дональдом Трампом.
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