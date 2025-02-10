Глава МИД Франции Барро призвал к ответным мерам на торговые пошлины США

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1 заявил, что Париж призывает Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из Евросоюза президентом США Дональдом Трампом.