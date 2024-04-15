Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из лидеров государства, который разрушил страну. Он станет для нее последним главой, заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
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