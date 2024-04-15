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«Устроил кровавое шоу»: Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины

«Устроил кровавое шоу»: Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из лидеров государства, который разрушил страну. Он станет для нее последним главой, заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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