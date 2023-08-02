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Asia Times: Пентагон лжёт, что оружие НАТО не используется ВСУ для нападения на Россию

Asia Times: Пентагон лжёт, что оружие НАТО не используется ВСУ для нападения на Россию

ВС Украины активно используют натовское оружие против России, когда Запад утверждает обратное.Обозреватель Asia Times Стивен Брайен утверждает, что Запад лжёт, когда говорит о том, что поставляемое Украине оружие не используется для нападения на Россию, а исключительно в целях защиты.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо не констатировать факты, а их же вооружением устраивать на территории этих государств подрывную, диверсионную деятельность, по инфраструктуре, базам НАТО, гражданским объектам... Там наркош и прочих заработать хватает, так не надо стесняться, надо работать планомерно и постоянно, что бы англосаксы не расслаблялись... Повторить 11 сентября у янков в разных городах, а если еще и одновременно такую панику создадут мало не покажется, и так что бы они разгребали их не менее года.... У них же проблем мало, раз они гадят и воюют с Россией так надо им их подкинуть....
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17 час.
Дмитрий Фактурович
Все захваченные бомбы и мины сбрасывать обратно на территорию поставщика, только уже с взведенным взрывателем.
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17 час.

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