Asia Times: Пентагон лжёт, что оружие НАТО не используется ВСУ для нападения на Россию

АНГЕЛ АНГЕЛ

Надо не констатировать факты, а их же вооружением устраивать на территории этих государств подрывную, диверсионную деятельность, по инфраструктуре, базам НАТО, гражданским объектам... Там наркош и прочих заработать хватает, так не надо стесняться, надо работать планомерно и постоянно, что бы англосаксы не расслаблялись... Повторить 11 сентября у янков в разных городах, а если еще и одновременно такую панику создадут мало не покажется, и так что бы они разгребали их не менее года.... У них же проблем мало, раз они гадят и воюют с Россией так надо им их подкинуть....