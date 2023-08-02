ВС Украины активно используют натовское оружие против России, когда Запад утверждает обратное.Обозреватель Asia Times Стивен Брайен утверждает, что Запад лжёт, когда говорит о том, что поставляемое Украине оружие не используется для нападения на Россию, а исключительно в целях защиты.
Asia Times: Пентагон лжёт, что оружие НАТО не используется ВСУ для нападения на Россию
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо не констатировать факты, а их же вооружением устраивать на территории этих государств подрывную, диверсионную деятельность, по инфраструктуре, базам НАТО, гражданским объектам... Там наркош и прочих заработать хватает, так не надо стесняться, надо работать планомерно и постоянно, что бы англосаксы не расслаблялись... Повторить 11 сентября у янков в разных городах, а если еще и одновременно такую панику создадут мало не покажется, и так что бы они разгребали их не менее года.... У них же проблем мало, раз они гадят и воюют с Россией так надо им их подкинуть....
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17 час.
Дмитрий Фактурович
Все захваченные бомбы и мины сбрасывать обратно на территорию поставщика, только уже с взведенным взрывателем.
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17 час.
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