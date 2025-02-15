Пластиковые изделия со временем теряют белизну и желтеют. В материале собрали проверенные средства, которые помогут восстановить белоснежный оттенок изделий без затрат.
Чем отбелить пожелтевший пластик: 14 эффективных способов
Комментарии
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Лидия Курзаева
Спасибо за советы! Добавлю от себя - А ещё хорошо чистит пластик средство для акриловых ванн.
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20 час.
Олег Никитин
Все советы для очищения загрязнений, пожелтевший пластик только очистят от грязи, но цвет никак не поменяется
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18 час.
Э
Эмма
💯👍🏻
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17 час.
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