Барко заявил о важности своего перехода в «Спартак»

Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко высказался о своём переходе в «Спартак». «Это было сложно, много смешанных чувств, мне было тяжело покидать такой великий клуб, как «Ривер Плейт», это было решение, которое я принял вместе со своей семьёй, теперь я буду наслаждаться этим новым шагом, который важен для меня и моей семьи», — цитирует Барко ESPN.
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