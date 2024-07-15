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Два человека погибли в результате массовой аварии на трассе М-5 "Урал" в Сызранском районе

Два человека погибли в результате массовой аварии на трассе М-5 "Урал" в Сызранском районе

В результате массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе М-5 "Урал" в Сызранском районе, погибли два человека - женщина и ее пятилетний сын, которые находились в легковом автомобиле Toyota Corolla.

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