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Аршавин о том, почему игроки академии не играют в основе «Зенита»: «Никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды»

Андрей Аршавин высказался об отсутствии в основе «Зенита» собственных воспитанников. «Почему молодые футболисты академии не играют в основе «Зенита»? Главная причина в том, что никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды.

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