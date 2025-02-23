Отвоевал свое и снова ушел на СВО: «быть мужиком – это не сидеть дома на диване», считает снайпер в возрасте Ольга БезродняяМаксим Демидов, ветеран специальной военной операции (СВО) из Кузбасса, стал настоящим символом мужества и преданности.
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