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СМИ: ХАМАС принял условия сделки по освобождению палестинцев из тюрем Израиля

СМИ: ХАМАС принял условия сделки по освобождению палестинцев из тюрем Израиля

Палестинское движение ХАМАС согласилось на пошаговое освобождение своих граждан из тюрем Израиля. Такое решение было принято в рамках нового соглашения об обмене заложниками, которых радикалы держат в секторе Газа.

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