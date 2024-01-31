СМИ: ХАМАС принял условия сделки по освобождению палестинцев из тюрем Израиля

Палестинское движение ХАМАС согласилось на пошаговое освобождение своих граждан из тюрем Израиля. Такое решение было принято в рамках нового соглашения об обмене заложниками, которых радикалы держат в секторе Газа.
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