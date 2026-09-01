Добровольцы «Барс-Курск» уничтожили вражеский дрон в Курском приграничье

Во время дежурства один из расчетов добровольческого подразделения «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север» своевременно обнаружил и уничтожил вражеский ударный беспилотник типа «Чайка», следующий в направлении охраняемого объекта в Курском приграничье.