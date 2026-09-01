Страна и люди
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Страна и люди

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Добровольцы «Барс-Курск» уничтожили вражеский дрон в Курском приграничье

Добровольцы «Барс-Курск» уничтожили вражеский дрон в Курском приграничье

Во время дежурства один из расчетов добровольческого подразделения «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север» своевременно обнаружил и уничтожил вражеский ударный беспилотник типа «Чайка», следующий в направлении охраняемого объекта в Курском приграничье.

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