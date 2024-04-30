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Друзья рассказали о состоянии Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом :: Шоу-бизнес

Друзья рассказали о состоянии Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом :: Шоу-бизнес

Знаменитость полностью посвятила себя материнству После скандального судебного процесса с бывшим супругом Джонни Деппом американская актриса Эмбер Херд отправилась жить в Испанию вместе с дочерью, которая появилась на свет во время разбирательств.

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