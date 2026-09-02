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Татар-информ

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Татарстан – в пятерке регионов – лидеров по производству беспилотников

Татарстан – в пятерке регионов – лидеров по производству беспилотников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» По состоянию на август 2026 года в Республике Татарстан насчитывается около 30 производителей малого и среднего сектора в сфере беспилотных авиасистем (БАС).

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