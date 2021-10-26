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На врача из Барнаула завели дело за торговлю сертификатами вакцинации

На врача из Барнаула завели дело за торговлю сертификатами вакцинации

Полиция считает, что медик за взятки вносил в базу данных поликлиники информацию о вакцинации, не делая прививку .

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Валерий Вадимов
считает..или доказали?
Marat марат
тот случай когда жалко этого врача рискуя получал взятки давая выбор людям вакцинироваться или нет в отличие от недогосударства
Валентин Поляков
Потом они заболеют, попадут в реанимацию или даже умрут, а подобные сволочи будут кричать: Вот видите, к чему приводит вакцинирование! Да этого гада расстрелять мало! И тебя с ним...
Олег Питилимов
Что сказать добровольная вакцинация или иди на биржу труда без уколов
Валерий Мешалкин
И в целом уже надоела эта истерика и хаос усиленно раздуваемый различной прессой. Вот только не пойму для чего и кому это выгодно.
Marat марат
Валентин Поляков вы такой не воспитанный. Просто вы не копали в глубь этой темы поэтому так остро реагируете там не всё так однозначно.
avershin1947mailru Авершин
Сколько встречал людей переболевших ковидом, всегда жалеют, что не привились потому что тяжело перенесли, и вскоре привились.

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