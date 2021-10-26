На врача из Барнаула завели дело за торговлю сертификатами вакцинации

АртемПолитикаНа врача из Барнаула завели дело за торговлю сертификатами вакцинацииПолиция считает, что медик за взятки вносил в базу данных поликлиники информацию о вакцинации, не делая прививку .Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий Вадимовсчитает..или доказали?Marat мараттот случай когда жалко этого врача рискуя получал взятки давая выбор людям вакцинироваться или нет в отличие от недогосударстваВалентин ПоляковПотом они заболеют, попадут в реанимацию или даже умрут, а подобные сволочи будут кричать: Вот видите, к чему приводит вакцинирование! Да этого гада расстрелять мало! И тебя с ним...ОПОлег ПитилимовЧто сказать добровольная вакцинация или иди на биржу труда без уколовВалерий МешалкинИ в целом уже надоела эта истерика и хаос усиленно раздуваемый различной прессой. Вот только не пойму для чего и кому это выгодно.Marat маратВалентин Поляков вы такой не воспитанный. Просто вы не копали в глубь этой темы поэтому так остро реагируете там не всё так однозначно.avershin1947mailru АвершинСколько встречал людей переболевших ковидом, всегда жалеют, что не привились потому что тяжело перенесли, и вскоре привились.Комментировать
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