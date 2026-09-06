В "Союзе Сары Вагенкнехт" допустили возможность диалога с АдГ по Саксонии-Анхальт

Кандидат от "Союза Сары Вагенкнехт" (BSW) на выборах в Саксонии-Анхальт Томас Шульце заявил о готовности партии вести переговоры с "Альтернативой для Германии" (АдГ) о формировании регионального правительства.
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