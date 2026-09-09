Ted Lasso's Brendan Hunt Breaks Down Jamie's Big Return In Episode 6 — And Has A Definitive Answer For Ted And Rebecca Shippers

Ted Lasso star/co-creator Brendan Hunt explains Jamie Tartt's return in Season 4, Episode 6, and addresses #Tedbecca shippers in TVLine interview.
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