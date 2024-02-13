Telegraph: король Карл III вернулся в Лондон для лечения от онкологии

РИАМО - 13 фев. Король Великобритании Карл III вернулся в столицу страны из поместья Сандрингем в графстве Норфолк, чтобы продолжить лечение от онкологического заболевания, выявленного у него ранее, сообщает ТАСС.
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